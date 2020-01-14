شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا: لا نتصور أي تصعيد آخر للتوتر بسبب إيران والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يناير 2020 قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الأوضاع في الشرق الأوسط بحاجة إلى التهدئة.

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، كانون الثاني 14، 2020: لا نرغب في صراع عسكري بين الغرب وإيران. Advertisements وتابع رئيس الوزراء البريطاني: لا نتصور أي تصعيد آخر للتوتر بسبب إيران. وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق

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