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شكرا لقرائتكم خبر عن روحاني: حادث الطائرة الأوكرانية خطأ لا يغتفر والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 يناير 2020
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن حادث الطائرة الأوكرانية خطأ لا يغتفر.
وأكد روحاني، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، كانون الثاني 14، 2020، أن اعتراف الحرس الثوري بخطئه خطوة أولى جيدة.
ولفت روحاني إلى أنه ستتم معاقبة جميع المتورطين في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية.
وقتل 180 راكبا جراء إسقاط طائرة أوكرانية بصاروخ قصير المدى بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني بإيران
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