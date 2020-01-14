روحاني: حادث الطائرة الأوكرانية خطأ لا يغتفر

الثلاثاء 14 يناير 2020

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن حادث الطائرة الأوكرانية خطأ لا يغتفر.



وأكد روحاني، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، كانون الثاني 14، 2020، أن اعتراف الحرس الثوري بخطئه خطوة أولى جيدة.

Advertisements

ولفت روحاني إلى أنه ستتم معاقبة جميع المتورطين في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقتل 180 راكبا جراء إسقاط طائرة أوكرانية بصاروخ قصير المدى بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني بإيران