هل تكون ليبيا مقبرة الأتراك كما كانت مقبرة للإيطاليين

المناطق_الرياض

في تقرير جديد، أعدته “مؤسسة ماعت”، يكشف الخسائر التي يتعرض لها أردوغان نتيجة لغزوه في ليبيا، ومحاولة سرقة ونهب موارد ليبيا من الغاز، إضافة إلى دعم الجماعات الإرهابية في ليبيا، وعلى رأسها مليشيات الإرهاب، والتي تعمل لإحياء مشروع الإخوان الإرهابي في المنطقة لنهب الثروات ونشر العنف والقتل والتخريب في المنطقة ككل.

وأضاف التقرير، أن أردوغان يسعى لجر المنطقة ككل نحو القتال والتخريب، ومد نفوذه في ليبيا، بزعم أنه يراها “إرث عثماني”، ورغم الرفض العربي والدولي، إلا أن أردوغان يواصل تداخله وانتهاكاته لسياسة الدولة الليبية، ولفت التقرير أن أردوغان سيتعرض لأزمات كثيرة فيما يقوم به في ليبيا.

وأوضح التقرير، أن أردوغان يعتمد على المرتزقة السورية والإرهابيين في تدخله بليبيا، لمحاربة الدولة وتهديد أمن واستقرار الدولة الليبية بل وتهديد المنطقة ككل، وذلك بدعم من قطر، ولفت التقرير أن كل الشواهد تؤكد خسارة تركيا ونظامها سيكون من ليبيا.

ويستدل على ذلك بتقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي قال فيه إن “جثث المرتزقة السوريين” ممن تطوعوا للقتال في ليبيا من فصائل “الجيش الوطني” ما تزال تتوافد عبر صناديق خشبية.

وفي ذات الصدد قالت صحيفة “أحوال” التركية نقلا عما أسمتها “مصادر مطلعة” مقتل ثلاثة جنود أتراك في ليبيا وإصابة ستة آخرين، ما يجعلها أول خسائر تركية في العملية العسكرية بليبيا، التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آواخر العام الماضي.

وكشفت تغريدة على حساب تويتر في حساب الثورة الليبية باللغة الإنجليزية عن وجود عدد من الجنود الأتراك الجرحى في مستشفى مدينة نالوت 270 كيلومترا غرب طرابلس.

ولم يعرف بعد المكان الذي قتل فيه الجنود الأتراك، في الوقت الذي تستمر فيه قوات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي في تضييق الخناق على قوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.