شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد.. الاحتجاجات الشعبية تتواصل للمطالبة بـ«حكومة مستقلة» والان نبدء بالتفاصيل
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن التظاهرات تواصلت صباح اليوم حيث خرج طلاب عدد من المدارس وموظفي الدوائر الحكومية في مسيرات لدعم الاحتجاجات في عدد من المدن العراقية .
وفي إطار متصل نظم طلاب جامعة كربلاء اعتصامًا داخل الحرم الجامعي للمطالبة بالكشف عن المتورطين في جرائم الاغتيالات التي تطال الناشطين والمحتجين.
كما شهدت البصرة جنوبي العراق احتجاجات على اتساع أعمال الاغتيالات التي تطال المحتجين والناشطين والإعلاميين، إلى جانب تأخير تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكر شهود للوكالة أن أعدادًا كبيرة من طلبة الجامعات نظموا اعتصامًا أمام بوابة جامعة الكرمة ومجمع كليات باب الزبير تضامنًا مع المحتجين في ساحة التظاهر.
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