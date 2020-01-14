شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية ألمانيا الإعداد لقمة برلين والان نبدء بالتفاصيل

• جهود دبلوماسية لاستئناف المسار السياسي لإنهاء الأزمة اليمنية

تلقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصالاً هاتفياً، أمس من هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا، تناولاً فيه آخر المستجدات ذات الصلة بالأزمة الليبية والتحضيرات لانعقاد قمة برلين التي ستبحث جهود السلام في البلاد.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط وماس تداولا حول الجهود الدبلوماسية القائمة لتثبيت وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، وما يجب أن يتبعه من جهد لاستئناف المسار السياسي بين الأطراف الليبية تحت رعاية المبعوث الأممي غسان سلامة، والتحضيرات لانعقاد قمة برلين التي ستدعو إليها المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع الليبي.