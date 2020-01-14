شكرا لقرائتكم خبر عن «أسبوع غضب» .. الاحتجاجات تعود إلى بيروت والان نبدء بالتفاصيل

عاود المحتجون المناهضون للنخبة السياسية في لبنان النزول إلى الشوارع اليوم الثلاثاء للمشاركة فيما وصفوه بـ"أسبوع غضب" يهدفون منه إلى الضغط على السياسيين. وانطلقت من ساحة ايليا بالعاصمة بيروت مسيرة طالبية جابت شوارع المدينة باتجاه عدد من المصارف والمرافق العامة في المدينة، وحمل الطلاب الاعلام اللبنانية. كما انطلقت تظاهرة للطلاب والمحتجين من ساحة الجديدة باتجاه تقاطع ألمازة وأوتوستراد نهر الموت - الدورة، وسط انتشار لعناصر قوى الأمن الداخلي والاجهزة الأمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أسبوع غضب» .. الاحتجاجات تعود إلى بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.