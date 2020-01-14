شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» يطالب «ترامب» بطرح بديل للاتفاق النووي والان نبدء بالتفاصيل

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيجاد بديل للاتفاق النووي مع إيران. وقال جونسون عن الاتفاق النووي "إذا كنا سنتخلص منه فلنجد بديلا له وليحل اتفاق ترامب محله... ذلك سيقطع شوطا كبيرا". وتابع قائلا "لا أرغب في صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، دعونا نخفف حدة الأمر".

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