شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فتية فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب محافظة بيت لحم. وأفادت مصادر محلية في بيت لحم أن جيش الاحتلال اعتقل كلًا من أيهم غسان ثوابته، ومحمد حسن ديرية، ومحمود إبراهيم طقاطقة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها في البلدة.

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