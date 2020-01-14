شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين وميركل يبحثان أجندة مؤتمر برلين حول ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا هاتفيًا الإعداد لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا. ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيان صدر عن الكرملين أن المحادثات جرت بمبادرة من الجانب الألماني. وجاء في البيان أن بوتين أطلع ميركل على نتائج المحادثات التي استضافتها موسكو أمس حول الأزمة الليبية.

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