ترامب يزور الهند الشهر المقبل

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً مسؤول في الحكومة الهندية، الثلاثاء، بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب يعتزم القيام بأول زيارة له للهند في شباط المقبل. وأضافت الوكالة أن الولايات المتحدة والهند على اتصال لتحديد موعد الزيارة المناسب للطرفين، وفقاً لـ"روسيا اليوم". وتواجه الهند احتجاجات مستمرة بشأن قانون الجنسية، كما تواجه توتراً مع جارتها باكستان بعد قرار الحكومة الهندية بإلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير.



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