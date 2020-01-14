المالية النيابية: ايقاف تمديد الخدمة الوظيفية لبعض المواليد بعد احالتهم للتقاعد

اكدت اللجنة المالية، الثلاثاء، ايقاف تمديد الخدمة الوظيفية لبعض المواليد بعد احالتهم للتقاعد.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في حديث لـ الخليج 365 انه "تم ورود عدة طلبات الى الجنة المالية البرلمانية من قبل الحكومة لتغيير بعض المواد من قانون التقاعد الجديد بشان حاجة بعض الدوائر والوزارات لبعض الاختصاصات والذين احيلوا على التقاعد لبضعة سنين"، مبينا انه "اللجنة رفضت ذلك لانه سيفتح عدة ابواب اخرى لمطالبات اخرى".
واضاف الصفار ان "المقترح كان مدرج على جدول الاعمال امس الاثنين واليوم تم رفعه من جدول الاعمال"، مؤكدا ان "المقترح تم ايقافه حاليا وهو قيد النقاش".
يذكر ان تعديل قانون التقاعد الموحد الذي من المقرر مجلس النواب مناقشته والتصويت عليه قد حدد سن التقاعد الاجباري 60 عاما و45 عاما للتقاعد الاختياري.
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