إيران تعتزم اتخاذ أول إجراء ضد واشنطن وتكشف عن ثلاث خطوات

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسین اسماعیلي، الثلاثاء، عن عزم بلاده مقاضاة الولايات المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لاغتيالها القيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد.

وقال إسماعيلي خلال مؤتمر صحفي، "نعتزم مقاضاة الجيش الأمريكي والحكومة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المحكمة الجنائية الدولية لقيامهم بهذه الجريمة"، وذلك حسب وكالة مهر الإيرانية.

وأضاف "إرهاب أمريكا في اغتيالها سليماني وأبو مهدي المهندس كان واضحا وجليا، لقد اعترف ترامب بنفسه بهذه الجريمة وسنتابع الأمر قضائيا".

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وتابع المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية "لدينا ثلاثة مراجع لملاحقة أمريكا قانونيا، أحدها المحكمة العليا في إيران، ولمحاكمنا صلاحية تتبع هذا الأمر، والمرجع الثاني هو المحاكم العراقية لأن العراق كان مسرح الجريمة، والمرجع الثالث هو محكمة لاهاي".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي 8 كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم حوالي 1500 جندي أمريكي.