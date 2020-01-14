الداخلية: القبض على مسؤول مذخر أدوية داعش جنوب غربي الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إلقاء القبض على عنصر في تنظيم "داعش" كان يعمل "مسؤول مذخر أدوية داعش" خلال فترة سيطرة التنظيم على المدينة.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية شرطة تل عبطة التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة، تمكنت من القاء القبض على الداعشي (م ح م ا) في مركز ناحية تل عبطة غرب جنوبي مدينة الموصل".
وأضافت الوزارة، أن "الداعشي كان يعمل في ما يسمى بديوان الصحة (مسؤول مذخر أدوية داعش) خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل".
وتنفذ الأجهزة الأمنية عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوى تسفر عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون إلى تنظيم "داعش"، ومطلوبين بقضايا مختلفة.
وأضافت الوزارة، أن "الداعشي كان يعمل في ما يسمى بديوان الصحة (مسؤول مذخر أدوية داعش) خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل".
وتنفذ الأجهزة الأمنية عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوى تسفر عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون إلى تنظيم "داعش"، ومطلوبين بقضايا مختلفة.
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