ترامب يعتزم القيام بأول زيارة للهند فبراير المقبل

أعلن مسؤول في الحكومة الهندية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم القيام بأول زيارة له للهند فبراير/شباط المقبل.



ونقلت وكالة "بلومبرج" الثلاثاء عن مسؤول بارز بالحكومة أن الولايات المتحدة والهند على اتصال لتحديد الموعد المناسب للطرفين للزيارة.

ودعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سبتمبر/أيلول الماضي الرئيس الأمريكي إلى زيارة الهند مع عائلته.

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وذكرت قناة "إنديا تي في" أنّ مودي ترك لترامب تحديد موعد الزيارة، وذلك خلال اجتماعهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

واستقبل ترامب في يونيو/حزيران 2017 رئيس الوزراء الهندي في أول لقاء بين الزعيمين الحريصين على توطيد العلاقات بينهما.

وتأتي هذه الزيارة لاحتواء توتر تجاري بين نيودلهي وواشنطن، حيث فرضت الهند رسوما جمركية المتحدة على 28 سلعة مستوردة من أمريكا، رداً على سحب واشنطن امتيازات تجارية كانت تمنحها لنيودلهي.

وتعد الهند السوق الثاني في العالم للوز المنتج في كاليفورنيا والتفاح الذي تنتجه واشنطن.

ومهّد رفض واشنطن العام الماضي إعفاء الهند من الرسوم الإضافية، التي فرضها ترامب على الحديد الصلب والألومنيوم المصدّر من عدد من الدول، الطريق لاندلاع النزاع التجاري.