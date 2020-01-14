إيران توقف أشخاصا لدورهم في إسقاط الطائرة الأوكرانية

قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء، إن السلطات اعتقلت أشخاصا لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية.



ولم يقدم المسئول الإيراني أي تفاصيل عن عدد هؤلاء الأشخاص الذين جرى اعتقالهم أو المناصب التي يشغلونها.

واعترف الرئيس حسن روحاني في وقت سابق بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصا.

وقال الرئيس الإيراني، خلال كلمة له تحدث فيها عن حادثة الطائرة الأوكرانية: إن الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية سيتلوه خطوات أخرى، معتبرا أن المسؤول عن إسقاط الطائرة ليس فقط من ضغط على زر إطلاق الصاروخ.

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وأكد روحاني أن إيران ستواصل التحقيقات حتى معرفة ملابسات حادث الطائرة الأوكرانية ومحاسبة جميع المقصرين والمسؤولين عنها، وأن حكومته مسؤولة أمام إيران والدول الأخرى التي فقدت رعاياها في الحادث.

وبعد نفي إيراني استمر 3 أيام من الحادث الذي وقع الأربعاء الماضي، أعلنت طهران إطلاق صاروخ عرضي أسقط الطائرة الأوكرانية وهو ما أثار غضب الشعب الإيراني.

ووقع الحادث في وقت توتر شديد شهدته المنطقة، بعد ساعات قليلة من استهداف النظام الإيراني لقاعدة أمريكية في العراق، رداً على اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا قاسم سليماني.

وتشهد شوارع العاصمة الإيرانية طهران، منذ السبت، مظاهرات احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إسقاطها، ورحيل المرشد علي خامنئي.

وطالب المحتجون المرشد علي خامنئي بالتنحي، وأظهرت لقطات مصورة على "تويتر" المئات أمام جامعة "أمير كبير" في طهران وهم يهتفون "ارحل ارحل أيها الزعيم الأعلى خامنئي".