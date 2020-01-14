عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجامعة العربية والأمم المتحدة تبحثان القضاء على الفقر

الثلاثاء 14 يناير 2020

وكالات

قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية إنه تم الاتفاق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة في ختام أعمال الاجتماع الـ14 للتعاون القطاعي بين الجانبين على خطة عمل في ضوء تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في المنطقة العربية الذي أقرته القمة العربية التنموية في بيروت يناير 2019.

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وأضافت السفيرة أبو غزالة، في تصريحات لها اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين العربي (المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والقطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية والمركز العربي للسياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر) ومن جانب الأمم المتحدة (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) واليونيسيف)، لمتابعة تنفيذ التوصيات وخطة العمل التي تم الاتفاق عليها وستتم متابعة تنفيذ هذه الخطة خلال الاجتماع العام للتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة المقرر في جنيف يوليو القادم.

وأكدت أبو غزالة أهمية هذا الاجتماع لمناقشة الإطار الإستراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد بمشاركة جميع مؤسسات العمل العربي المشترك والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي لها علاقة بالموضوع حيث تم وضع خطة لتنفيذ هذا الإطار الذي تم إطلاق النسخة العربية منه على المستوى الإقليمي من القاهرة وتم إطلاقه على المستوى الدولي في الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 2019.

وشددت على أنه في ظل الظروف التي تمر بها عدد من الدول العربية التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة تراجعت جهود التنمية فيها بشكل كبير، وزادت نسبة الفقر في هذه المناطق، ونأمل في فترة ما بعد النزاعات أن نقوم بعمل مشترك بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لهما بعمل مشترك لتخفيض نسبة الفقر في تلك المناطق.

وأشارت إلى أن الجامعة العربية نظمت العام الماضي مؤتمرا مشتركا مع الأمم المتحدة حول دور المنظمتين فيما بعد فترة النزاعات والصراعات لدعم المرأة والأطفال في تلك الدول باعتبارهما أكثر الفئات تأثرا بتلك الصراعات والدور المتوقع للنساء في عملية التنمية وإعادة الإعمار بعد مرحلة النزاع.