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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لافروف: عدد من المتطرفين انتقلوا من إدلب السورية إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن عدداً من "المتطرفين" انتقلوا من إدلب السورية إلى ليبيا.
وتابع لافروف، خلال مؤتمر صحافي في كولومبو، أن "حوالي 90% من الأراضي السورية" باتت خاضعة لقوات النظام السوري، مؤكداً أن "المتطرفين يخسرون مواقعهم في إدلب"، حسب تعبيره.
وفي الموضوع الليبي، قال لافروف إنه "لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية للتسوية الليبية خلال المباحثات في موسكو" أمس الاثنين بين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراح.
ودعا وزير الخارجية الروسي "جميع الأطراف في ليبيا إلى التحلي بالمسؤولية"، مشدداً على أن روسيا ستواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا
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