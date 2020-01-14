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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا: نواصل جهودنا لوقف إطلاق النار في ليبيا الثلاثاء 14 يناير 2020 وكالات قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا بعدما غادر قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر المحادثات في موسكو دون توقيع اتفاق.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي في كولومبو ”سنواصل جهودنا في هذا الاتجاه. لم يتم تحقيق نتيجة نهائية حتى الآن“.

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