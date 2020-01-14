كندا: اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية ليس كافياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كندا: اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية ليس كافيا

الثلاثاء 14 يناير 2020

وكالات

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن التوتر حول إيران تسبب بتحطم الطائرة الأوكرانية، مشيرا إلى أن المطلوب من إيران في هذه الحالة "الاعتراف بالمسؤولية وشكل من أشكال التعويض.



ودعا ترودو ـ في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى وقف التصعيد، موضحًا أنه "لو لم تكن هناك توترات، ولم يكن هناك تصعيد في الآونة الأخيرة في المنطقة لكان هؤلاء الكنديون في بيوتهم مع أسرهم الآن"​​​.

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وأضاف "مثل هذا يحدث بظروف الصراعات والحروب، ودائما يتحمل الأبرياء حصة الأسد من هذه المصاعب، لكن ما حدث يذكرنا بضرورة العمل بجد من أجل تخفيف حدة التوتر والتحرك نحو الحد من التصعيد".

يذكر أن 57 مواطنا من كندا لاقوا حتفهم بحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران.

وتحطمت طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينج، صباح الأربعاء الماضي، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران متوجهة إلى كييف.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من كان على متن الطائرة، وهم 167 راكبا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وأقر قائد القوة الجو الفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، مؤكدا أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.