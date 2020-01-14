- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة العراقية تدعم انسحاب القوات الأمريكية من البلاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحكومة العراقية تدعم انسحاب القوات الأمريكية من البلاد
الثلاثاء 14 يناير 2020
وكالات
أفاد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة العراقية ستدعم تصويت البرلمان الخاص بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
وأضاف المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، أن الحكومة العراقية لن تتراجع عن قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ستعمل مع القادة العراقيين "لتحديد المكان الأنسب" بشأن نشر القوات الأمريكية في البلاد، في أعقاب طلب من بغداد الأسبوع الماضي للاستعداد لسحب تلك القوات.
وأضاف بومبيو في لقاء في معهد هوفر في كاليفورنيا: "سيتم في نهاية الأمر التوصل إلى حل لوضع قواتنا داخل العراق وسنعمل مع.. الزعماء المنتخبين في العراق لتحديد المكان المناسب".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة العراقية تدعم انسحاب القوات الأمريكية من البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.