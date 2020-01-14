ماليزيا تعلن توقيف دواعش وإحباط عمليات إرهابية بالبلاد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
وكالات
قالت الشرطة الماليزية إنها ألقت القبض على 72 شخصا من بينهم 26 ماليزيا خلال العام الماضي ينتمون لتنظيمي داعش والقاعدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.
وأكد نائب مدير وحدة مكافحة الإرهاب في ماليزيا تشونغ كوون كوك، في تصريحات أدلى بها الإثنين للصحفيين، أنه تم إحباط هجمات إرهابية كانت معدة للتنفيذ على نطاق واسع من قبل منتمين لتنظيمي القاعدة وداعش.
وأوضح أنه خلال أحدث إجراءات للسلطات الأمنية ألقي القبض على 10 أشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب، فضلا عن ضبط أسلحة ومعدات تساعد في تصنيع القنابل وهواتف لاسلكية.
وأشار إلى أن المعتقلين أعضاء في تنظيمي القاعدة وداعش وكانوا يخططون لإنشاء خلايا إرهابية في البلاد.
ولفت إلى أن الضربات الاستباقية جرت بعد تبادل معلومات مع وكالات الاستخبارات الأجنبية ونجحت في إحباط الهجمات واسعة النطاق التي كان يخطط لها.
وتشن قوات الأمن الماليزية بين الحين والآخر مداهمات استباقية على أوكار إرهابية لعناصر من تنظيمي القاعدة وداعش للحد من هجمات تودي بحياة مدنيين وعسكريين.
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