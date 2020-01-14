عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الإيراني: الأجواء الجوية أكثر أمنا الآن

الثلاثاء 14 يناير 2020

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قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، إن الأجواء الإيرانية أصبحت حاليا أكثر قوة وأمنا واستقرارا من السابق.



ونقلت وكالة أنباء إيران، "الأجواء الإيرانية باتت حاليا أكثر أمنا لجميع الرحلات الجوية"، مضيفا أنه "بالتعاون بين الحرس الثوري والقوات المسلحة سندافع حتى آخر قطرة من دمائنا عن عزة واستقلال وأمن وازدهار الشعب الإيراني العظيم".

وحول حادث سقوط الطائرة الأوكرانية، والتي أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه ناجم عن خطأ بشري، قال موسوي:"نحن على ثقة أن الشعب الإيراني وعوائل الضحايا لن ينسوا بسبب خطأ بشري ما قدمه الحرس الثوري خلال أربعة عقود من إنجازات كبيرة في مجال حفظ الأمن".