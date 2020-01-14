شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء بريطانيا: لا نتصور أي تصعيد آخر للتوتر بسبب إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الأوضاع في الشرق الأوسط بحاجة إلى التهدئة.

Advertisements وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، كانون الثاني 14، 2020: لا نرغب في صراع عسكري بين الغرب وإيران. وتابع رئيس الوزراء البريطاني: لا نتصور أي تصعيد آخر للتوتر بسبب إيران. وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق

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