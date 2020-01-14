القضاء الإيراني: القبض على متهمين بإسقاط الطائرة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد القضاء الإيراني اعتقال بعض الأفراد على خلفية دورهم في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وفي وقت سابق اليوم قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن حادث الطائرة الأوكرانية خطأ لا يغتفر.

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وأكد روحاني، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، كانون الثاني 14، 2020، أن اعتراف الحرس الثوري بخطئه خطوة أولى جيدة.

ولفت روحاني إلى أنه ستتم معاقبة جميع المتورطين في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقتل 180 راكبا جراء إسقاط طائرة أوكرانية بصاروخ قصير المدى بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني بإيران