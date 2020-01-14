سياسي مستقل يؤكد اعتزام إيران لقتال أمريكا والعالم من خلال الدم والمال العراقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

بغداد طهران - الخليج 365

كشف سياسي عراقي، عن "عزم النظام الإيراني المتكرر لقتال العالم وأمريكا من خلال الدم والمال العراقيين".



وقال السياسي العراقي المستقل مثال الآلوسي، إن "لقاء المتخلفين ودعاة القتل والإرهاب، وانتخاب هادي العامري على رأس الحشد الشعبي تأكيد آخر على تبعية ايرانية دموية، وتأكيد على عزم النظام الإيراني المتكرر لقتال العالم وأمريكا من خلال الدم والمال العراقيين".

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وأضاف الآلوسي في تصريح نشره موقع" العين الإخبارية": "عندما يجتمع المسؤولون عن ضياع ١٦ سنةً من عمر العراق والعراقيين، فجزء مهم من اجتماعهم يختص بكيفية المحافظة على مكاسبهم وكم خسرت الليرة اللبنانية والدولار وبنوك حزب الله، وهمهم إرضاء أسيادهم والاستمرار في خداع شعبنا تارة باسم الدين وأخرى باسم حماية الطائفة، وأخرى هي مفردة السيادة التي ترجمة لهم من الفارسية الى العربية وفي تفسيرها اقتلوا الأحرار واغتالوا الصحفيين والإعلام الحر واستبيحوا دماء المتظاهرين العراقيين"، مشددا: "يظنون أن مليشياتهم حامية لهم إلى يوم الدين".

وتزامنا مع توصل الصدر إلى اتفاق مع العامري، تستعد مليشيات الحشد الشعبي باتخاذ إجراءات احترازية لاستقبال قائد فيلق القدس قآني الذي كشفت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" أنه سيزور العراق قريبا دون كشف تفاصيل أخرى عن الزيارة.

ورغم رفض الشارع العراقي لعبدالمهدي فإن غالبية قادة مليشيات الحشد والأحزاب التابعة لإيران أعربت عن دعمها لمنح الثقة مجددا له لاستكمال مجموعة من الخطوات التي تسعى إيران الى تنفيذها في العراق؛ منها التوقيع على قانون طرد القوات الأمريكية في العراق الذي صوت عليه نواب النفوذ الإيراني في مجلس النواب العراقي في ٥ يناير/كانون الثاني الحالي، فضلا عن إنجاح المفاوضات مع الجانب الروسي لشراء منظومة الدفاع إس ٣٠٠، وإتمام الاتفاق الذي أبرمه العراق مع الصين قبل انطلاقة الاحتجاجات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.