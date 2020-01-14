مليشيات الحشد الشعبي في العراق تعيد ترتيب أوراقها برعاية إيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

تواصل مليشيات الحشد الشعبي في العراق برعاية إيرانية إعادة ترتيب أوراقها بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني المصنف إرهابيا، وأبومهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في غارة أمريكية استهدفتهما قرب مطار بغداد الدولي فجر ٣ يناير/كانون الثاني الحالي.



وتقاسم على قيادة النفوذ والمليشيات في العراق، ودعم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي لنيل الثقة مجددا، أبرز الملفات التي اتفق عليها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مع هادي العامري زعيم تحالف الفتح وقادة مليشيات الحشد الشعبي في إيران خلال الأيام الماضية.

وكشف قيادي مقرب من رجل الدين مقتدى الصدر الداعم لائتلاف سائرون النيابي عن توصل الصدر وهادي العامري زعيم تحالف الفتح النيابي "الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي" إلى اتفاق مبدئي لتقاسم المناصب في العراق خلال المرحلة المقبلة.

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وتابع القيادي في تصريح نشره موقع "العين الإخبارية" مفضلا عدم الكشف عن اسمه: "توصل العامري ومقتدى الصدر إلى اتفاق على مجموعة من الملفات في اجتماع عقد في مدينة قم خلال يومي السبت والأحد الماضيين، في مقدمتها تولي العامري رئاسة الحشد الشعبي وإعادة منح الثقة لرئيس الوزراء المستقيل مقابل ترؤس مقتدى الصدر قيادة محور المقاومة المكونة ضمن مليشيات الحشد الشعبي وكل عملياتها في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وأشار إلى أنه تم منح مناصب رئاسة البنك المركزي العراقي وشركة سومو "الشركة العراقية لتسويق النفط" ومناصب أمنية حكومية أخرى للتيار الصدري، مبينا أن الصدر وافق على دعم منح الثقة لعبدالمهدي مجددا وإسناد رئاسة الحشد للعامري والتصويت على منحه المنصب في مجلس النواب العراقي الذي يشكل ائتلاف سائرون وتحالف الفتح والأحزاب التابعة لإيران غالبية مقاعده.

وأشار القيادي المقرب من الصدر إلى أن الاجتماع حضره ممثل عن رئيس الوزراء المستقيل وعدد من قادة مليشيات الحشد منهم قيس الخزعلي زعيم مليشيا العصائب وأكرم الكعبي زعيم مليشيا النجباء وأبوآلاء الولائي زعيم مليشيا كتائب سيد الشهداء وقيادات من مليشيا كتائب حزب الله العراق، وعقد بإشراف مباشر من الإرهابي إسماعيل قآني قائد فيلق القدس جناح الحرس الثوري الخارجي.

ويشهد الشارع العراقي في بغداد ومدن جنوب العراق منذ أكثر من ١٠٠ يوم احتجاجات شعبية واسعة تطالب بإنهاء العملية السياسية بشكل جذري وحل البرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية تقود البلاد في المرحلة الانتقالية لحين إجراء انتخابات نزيهة بإشراف دولي لانتخاب حكومة جديدة، وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق.