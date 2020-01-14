شكرا لقرائتكم إيران.. اعتقالات في حادث الطائرة وروحاني يشدد على المعاقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، أن السلطات اعتقلت أشخاصا لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية التي قالت طهران إن صاروخا إيرانيا أسقطها بطريق الخطأ.

وقال إسماعيل: "أجريت تحقيقات واسعة النطاق واعتقل بعض الأشخاص"، لكنه لم يعلن عدد المعتقلين أو هوياتهم.

جاءت هذه التصريحات بعدما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة بثها التلفزيون، اليوم الثلاثاء، أنه ستتم معاقبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، الأربعاء الماضي، والتي راح ضحيتها 176 راكباً.

وقال روحاني: "بالنسبة لشعبنا، من المهم جدا بخصوص هذا الحادث أن يحال أي شخص كان على خطأ أو ارتكب إهمالا على أي مستوى" إلى القضاء، مضيفا "كل الذين يجب أن يعاقبوا، سيعاقبون".

واعتبر روحاني أن الحكومة الإيرانية "مسؤولة أمام الإيرانيين والدول التي فقدت رعاياها" في حادث الطائرة الأوكرانية.

وشدد الرئيس الإيراني على أن "حادث الطائرة كان مأساويا ويجب التحقيق فيه بعناية"، مضيفاً أن "حادث الطائرة الأوكرانية خطأ لا يغتفر".

Advertisements

ورأى روحاني أن "اعتراف القادة العسكريين بالخطأ خطوة أولى جيدة"، مشدداً على أنه "لا يمكن تحميل شخص واحد المسؤولية عن حادث الطائرة".

كما دعا روحاني إلى إنشاء محكمة خاصة للتحقيق في الحادثة، قائلاً: "يجب أن يشكل القضاء محكمة خاصة تضم قاضيا بارزا وعشرات الخبراء. هذه ليست قضية عادية. سيراقب العالم بأسره هذه المحكمة".

وتابع روحاني: "يجب أن نطمئن الناس إلى أن ذلك لن يتكرر".

وخرج متظاهرون في إيران إلى الشوارع، أمس الاثنين، في اليوم الثالث من المظاهرات بعد أن أقرت السلطات بإسقاط طائرة الركاب بطريق الخطأ.

واعترفت طهران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بطريق الخطأ، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصا بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ على قواعد أميركية في العراق رداً على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة أميركية في بغداد.

وتحطمت طائرة الركاب الأوكرانية، التي كانت في طريقها إلى كييف وعلى متنها عشرات الكنديين وكثير من الإيرانيين مزدوجي الجنسية، بعد الضربات الإيرانية بقليل.

وبعد نفي المسؤولية طوال أيام، قدم الحرس الثوري اعتذارات جمة عن قصف الطائرة بطريق الخطأ.