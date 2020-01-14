رويترز: مقتل 57 على الأقل في انهيارات جليدية في باكستان

أفادت وكالة "​رويترز​" نقلا عن مصادر حكومية ​باكستان​ية عن مقتل 57 على الأقل في انهيارات جليدية في الجزء التابع لباكستان في كشمير، وذلك خلال ال24 ساعة الماضية.

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