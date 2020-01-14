رويترز: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستفعل اليوم آلية فض النزاع مع إيران

أعلنت وكالة "​رويترز​" نقلاً عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، أن ​ألمانيا​ و​فرنسا​ و​بريطانيا​ ستفعل اليوم آلية فض النزاع مع ​إيران​، بخصوص الملف ​النووي الإيراني​.

يأتي ذلك، بينما دعا ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ اليوم الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ إلى إيجاد بديل للاتفاق النووي مع إيران.

وأشار جونسون في حديثه عن ​الاتفاق النووي​ أنه "إذا كنا سنتخلص منه فلنجد بديلا له وليحل اتفاق ترامب محله، ذلك سيقطع شوطا كبيرا".

