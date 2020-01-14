رويترز: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستفعل اليوم آلية فض النزاع مع إيران

أعلنت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستفعل اليوم آلية فض النزاع مع إيران، بخصوص الملف النووي الإيراني.
يأتي ذلك، بينما دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيجاد بديل للاتفاق النووي مع إيران.
وأشار جونسون في حديثه عن الاتفاق النووي أنه "إذا كنا سنتخلص منه فلنجد بديلا له وليحل اتفاق ترامب محله، ذلك سيقطع شوطا كبيرا".
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