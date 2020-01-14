أعلن مجلس الشورى الاسلامي الايراني عن إعداد نواب مشروع قانون بصفة عاجلة للغاية، يرمي لخفض العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا.
وأعلن النائب أبوالفضل ابوترابي، "أن النواب يعدون مشروع قانون لخفض العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا الى المستوى القنصلي"، مشيراً إلى أن "هذا المشروع وقع عليه أكثر من 20 نائبا ويزداد النواب الموقعين عليه باستمرار".
وفي مشروع القانون، يوعز البرلمان الايراني الى وزارة الخارجية، بتنفيذ الخطوات الحقوقية والقضائية والسياسية المطلوبة لاستيفاء حقوق الشعب الايراني في المحاكم والاوساط الدولية، ومتابعتها وتقديم تقارير دورية كل 3 اشهر عنها الى لجنة الامن القومي البرلمانية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب إيراني: مشروع قانون ايراني لخفض العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.