نائب إيراني: مشروع قانون ايراني لخفض العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا

أعلن ​مجلس الشورى الاسلامي الايراني​ عن إعداد نواب مشروع قانون بصفة عاجلة للغاية، يرمي لخفض العلاقات الدبلوماسية مع ​بريطانيا​.

وأعلن النائب أبوالفضل ابوترابي، "أن النواب يعدون مشروع قانون لخفض العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا الى المستوى القنصلي"، مشيراً إلى أن "هذا المشروع وقع عليه أكثر من 20 نائبا ويزداد النواب الموقعين عليه باستمرار".

وفي مشروع القانون، يوعز ​البرلمان الايراني​ الى ​وزارة الخارجية​، بتنفيذ الخطوات الحقوقية والقضائية والسياسية المطلوبة لاستيفاء حقوق الشعب الايراني في المحاكم والاوساط الدولية، ومتابعتها وتقديم ​تقارير​ دورية كل 3 اشهر عنها الى لجنة الامن القومي البرلمانية.

