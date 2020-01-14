سلطات تركيا تعتقل 176 عسكريا بسبب مزاعم حول صلتهم بغولن

ذكرت وكالة "الأناضول" أن "الادعاء التركي أمر بالقبض على 176 عسكريا للاشتباه في صلاتهم بشبكة تقف وراء محاولة الإطاحة بالرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في تموز عام 2016 والتي أدت الى مقتل 250 شخصا. وتستهدف حملة أمنية تركية المشتبه في أنهم أتباع ل​فتح الله غولن​"، مشيرة الى أن "أحدث عمليات ​الشرطة​ جرى التنسيق لها في مدينة إزمير بغرب البلاد واستهدفت 49 إقليما أما الذين يواجهون الاعتقال منهم 143 برتبة لفتنانت، بينهم 97 ما زالوا في الخدمة، ومنهم 33 برتبة جونيور لفتنانت، بينهم 11 ما زالوا في الخدمة ومن بين الصادرة بحقهم أوامر اعتقال 6 من قائدي طائرات إف-16".

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