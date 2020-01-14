افتتاح مشروع بتروكيماوي جنوب ايران رغم الحظر الاميركي

تم افتتاح المرحلة التطويرية الثانية من مشروع "تخت جمشيد" البتروكيماوي في ماهشهر جنوب غربي ​ايران​، وذلك رغم الحظر الاميركي المفروض على البلاد.

ويستهدف المشروع والذي يأتي في اطار القفزة الثانية لقطاع البتروكيماويات الایراني، انتاج 55 الف طن سنويا من مادة "بي بي آر" وانتاج 50 الف طن سنويا لمادة "latex " (لاتيكس) ،بجانب افتتاج وحدات صناعة "stb" بطاقة سنوية 5 الاف طن ووحدة "بي بي آر غريد" بطاقة 18 الف طن.

وكان "بهزاد محمدي" المدير التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية في تصريح عشية الافتتاح، بان المرحلة الثانية من "تخت جمشيد" يشمل وحدة انتاج مادة المطاط الاولية "البولي بوتادين رابر".

واشار الى أن وبتدشين المرحلة الثانية ستبلغ طاقة انتاج المنتجات البوليمرية الخاصة "بي بي آر" 55 الف طن سنويا، حيث تستخدم بالصناعات البتروكيماوية التكميلية خصوصا صناعة الاطارات والمطاط، كما أنها ستغني ايران عن استيراد البوليمرات الخاصة من الخارج.