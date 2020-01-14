النشرة: طلاب من مدارس حاصبيا جابوا شوارع المدينة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه بعد الاعتصام الذي نفذه صباحا العشرات من ​الطلاب​ في مدارس وثانويات حاصبيا في باحة السراي الشهابية وسط حاصبيا انطلقوا بمسيرة راجلة طافت شوارع حاصبيا توقفوا خلالها أمام المبنى الذي يضم الدوائر والمؤسسات الحكومية الرسمية مرددين الهتافات المنددة ب​سياسة​ ​المصارف​ و​مصرف لبنان​.

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