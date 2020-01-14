الوكالة الوطنية: طيران معاد فوق صيدا و بوابة فاطمة

أشارت ​الوكالة الوطنية للإعلام​ عن تحليق ​طائرة​ اسرائيلية معادية فوق ​بوابة فاطمة​، وطائرة أخرى تحلق فوق مدينة صيدا، ​جنوب لبنان​.

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