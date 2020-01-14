اشارت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ تتهمونه بالتعطيل فأنتم من: عطلتم البلاد سنتين و2/1 لتصلوا الى الرئاسة واشهر لتوزير الصهر. عطلتم معامل ​الكهرباء​ لانجاز الصفقات. تعطلون إصدار نتائج مباريات ​مجلس الخدمة المدنية​ لأسباب طائفية. واليوم تدعون تسهيل التأليف في حين أنكم أكثر من يعطل لاجل ال3/1 المعطل".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: تدعون تسهيل التأليف في حين أنكم أكثر من يعطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.