النشرة: طلاب من مدارس صيدا انضموا إلى المحتجين في ساحة إيليا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان طلاب ​مدينة صيدا​ والجوار لبوا نداء ​الحراك الشعبي​ حيث توافدوا منذ الصباح الى تقاطع ايليا وانطلقوا في مسيرة راجلة نحو عدد من ​المصارف​ والمرافق العامة.

وكان ​الطلاب​ قد انطلقوا من مداخل مدارسهم بمسيرات جابت شوارع المدينة بإتجاه تقاطع ايليا وهم يهتفون شعارات تؤيد ​الثورة​ الشعبية.