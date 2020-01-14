افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا ان طلاب مدينة صيدا والجوار لبوا نداء الحراك الشعبي حيث توافدوا منذ الصباح الى تقاطع ايليا وانطلقوا في مسيرة راجلة نحو عدد من المصارف والمرافق العامة.
وكان الطلاب قد انطلقوا من مداخل مدارسهم بمسيرات جابت شوارع المدينة بإتجاه تقاطع ايليا وهم يهتفون شعارات تؤيد الثورة الشعبية.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: طلاب من مدارس صيدا انضموا إلى المحتجين في ساحة إيليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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