اشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الى انه ليس للندن أي ارتباط بعملية قتل قائد الحرس الثوري في ايران اللواء قاسم سليماني، واكد ان بريطانيا لا تريد صراعا عسكريا بين الغرب وإيران.
ولفت جونسون الى انه علينا عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ونحن نحتاج إلى بديل للاتفاق النووي مع إيران إذا تم التخلي عنه، تابع قائلا "لا نتصور أي تصعيد آخر للتوتر بسبب إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: نحتاج إلى بديل للاتفاق النووي مع إيران إذا تم التخلي عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.