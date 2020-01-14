جونسون: نحتاج إلى بديل للاتفاق النووي مع إيران إذا تم التخلي عنه

اشار ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ الى انه ليس للندن أي ارتباط بعملية قتل قائد ​الحرس الثوري​ في ​ايران​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​، واكد ان ​بريطانيا​ لا تريد صراعا عسكريا بين الغرب و​إيران​.

ولفت جونسون الى انه علينا عدم السماح لإيران بامتلاك ​سلاح نووي​، ونحن نحتاج إلى بديل للاتفاق النووي مع إيران إذا تم التخلي عنه، تابع قائلا "لا نتصور أي تصعيد آخر للتوتر بسبب إيران".