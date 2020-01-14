قطع الطريق عند نهر الموت بالإطارات المشتعلة

أقدم عدد من ​المحتجين​ على قطع الطريق عند نهر الموت قرب الـ"City Mall" المسلك الغربي بالإطارات المشتعلة، أما المسلك الغربي فمقطوع من قبل عدد من المعتصمين.

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