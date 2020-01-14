قطع الطريق عند نهر الموت بالإطارات المشتعلة

أقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق عند نهر الموت قرب الـ"City Mall" المسلك الغربي بالإطارات المشتعلة، أما المسلك الغربي فمقطوع من قبل عدد من المعتصمين.
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