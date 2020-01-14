القضاء الإيراني:اعتقال أفراد بسبب دورهم بإسقاط الطائرة الأوكرانية

أفادت "​رويترز​" نقلا عن الهيئة القضائية الايرانية عن اعتقال بعض الأفراد على خلفية دورهم في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية في ​طهران​.

وكانت الطائرة الأوكرانية قد سقطت في طهران في الثامن من الشهر الحالي، ونتج عن سقوطها 176 قتيلا من جنسيات مختلفة، أغلبهم إيرانيون ، وقد اعترفت إيران لاحقاً بأن خطأ بشري من القوة الجوفضائية الإيرانية كان وراء سقوطها، وقد وصل فرق من المحققين إلى إيران للتحقيق بالحادث. وقد اعتذرت إيران من أسر الضحايا متعهدةً بالتعويض عليهم.