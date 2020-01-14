كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى ان المتطرفين ينتقلون من سوريا إلى ليبيا، لافتا الى ان حوالي 90% من الأراضي السورية خاضعة لقوات الجيش السوري والمتطرفون يخسرون مواقعهم في إدلب.
ولفت لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السيريلانكي في كولومبو، الى ان ليبيا لم تعد دولة منذ تدخل الناتو والإطاحة بالسلطة الشرعية هناك، موضحا انه لم نتوصل في مفاوضات موسكو بشأن ليبيا إلى نتيجة نهائية، الا اننا سنواصل مع تركيا جهودنا لتحقيق ذلك.
واعتبر لافروف ان مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني في العراق يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف اكد ان 90 بالمئة من سوريا خاضعة للنظام: المتطرفين ينتقلون من سوريا إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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