لافروف اكد ان 90 بالمئة من سوريا خاضعة للنظام: المتطرفين ينتقلون من سوريا إلى ليبيا

كشف وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ الى ان المتطرفين ينتقلون من ​سوريا​ إلى ​ليبيا​، لافتا الى ان حوالي 90% من ​الأراضي السورية​ خاضعة لقوات ​الجيش السوري​ والمتطرفون يخسرون مواقعهم في إدلب.

ولفت لافروف في ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع نظيره السيريلانكي في كولومبو، الى ان ليبيا لم تعد دولة منذ تدخل ​الناتو​ والإطاحة ب​السلطة​ الشرعية هناك، موضحا انه لم نتوصل في مفاوضات ​موسكو​ بشأن ليبيا إلى نتيجة نهائية، الا اننا سنواصل مع ​تركيا​ جهودنا لتحقيق ذلك.

واعتبر لافروف ان مقتل قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الايراني​ ​قاسم سليماني​ في ​العراق​ يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.