روحاني: ايران ستعاقب كل المسؤولين عن كارثة الطائرة الاوكرانية

أعلن ​رئيس الجمهورية​ الإيرانية ​حسن روحاني​، أن حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية مؤلمة ومؤسفة، "والآلام تضاعفت لدى الشعب الإيراني بعد معرفتهم أن سبب سقوط الطائرة خطأ بشري"، مشددا على ان "ايران ستعاقب كل المسؤولين عن كارثة الطائرة الاوكرانية".

وطالب روحاني "أعضاء ​الحكومة​ بالوقوف إلى جانب أسر الضحايا"، موجهاً ​السلطة​ القضائية لـ"تشكيل ​محكمة​ خاصة برئاسة قاض متخصص للنظر في حادث إسقاط الطائرة".

وقد تعهد ببذل "كافة الجهود من أجل مواصلة ​تقصي الحقائق​ في حادث إسقاط الطائرة، واتعهد بأن هذه الحادثة المؤلمة لن تتكرر أبدا".