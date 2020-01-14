روحاني يدعو الى معاقبة كل المسؤولين عن الطائرة الأوكرانية









اسماء السيد - طهران: أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء ان بلاده "ستعاقب" كل المسؤولين عن كارثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطت خطأ بصاروخ إيراني في 8 يناير قرب طهران ما أدى إلى مقتل 176 شخصًا كانوا على متنها.

وقال روحاني في خطاب متلفز "بالنسبة لشعبنا، من المهم جدا بخصوص هذا الحادث أن يحال أي شخص كان على خطأ او ارتكب اهمالا على أي مستوى" الى القضاء، مضيفا "كل الذين يجب ان يعاقبوا، سيعاقبون".

ووصف روحاني اعتراف الحرس الثوري الإيراني بإسقاط الطائرة بأنه يمثل "خطوة أولى جيدة".

وقال الرئيس الإيراني إنه ستتم معاقبة جميع المتورطين في حادث إسقاط الطائرة مضيفا أن "الحكومة تتحمل مسؤولية أمام الشعب الإيراني وشعوب الدول الأخرى التي فقدت مواطنين في حادث إسقاط الطائرة".

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وتابع الرئيس الإيراني قائلا: "شخص واحد لا يمكن أن يكون منفردا المسؤول عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية كان مأساويا ويجب التحقيق فيه بعناية"، حسب ما نقلت "رويترز".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الهيئة القضائية الإيرانية، إن السلطات اعتقلت أشخاصا لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية.

وأعلنت أوكرانيا، الاثنين، إن الدول الخمس التي قتل رعايا لها في حادث الطائرة الأسبوع الماضي، ستجتمع في لندن يوم الخميس لبحث اتخاذ إجراء قانوني ضد طهران.

وقال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، عن تبرير طهران بأن الطائرة حلقت قرب موقع عسكري حساس قبل إسقاطها "هراء"، وفق تصريحاته لوكالة "رويترز".