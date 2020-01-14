آبي أحمد يرد على ترامب بشأن جائزة نوبل للسلام

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP قال آبي احمد إنه يعمل من أجل السلام وليس من أجل جائزة نوبل

دعا رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى تقديم شكوى أمام لجنة جائزة نوبل، إذا كان يعتقد أنه أحق منه بجائزة السلام.

وجاءت دعوة أحمد ردا على تصريحات أدلى بها ترامب يقلل فيها من أحقية رئيس الوزراء الأثيوبي بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، وينسب فضل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة لنفسه.

وقال أحمد إنه لا يعرف المقاييس المعتمدة في منح جائزة نوبل للسلام، ولكن المجتمع الدولي أشاد بتوقيع بلاده اتفاق السلام مع جارتها أريتريا.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه "جنب البلاد حربا واسعة"، مشيرا إلى جهوده في حل أزمة أخرى كانت أثيوبيا طرفا فيها.

وخاضت أثيوبيا وأريتريا حربا حدودية طاحنة من 1998 إلى 2000 قتل فيها عشرات الآلاف.

وعلى الرغم من وقف القتال في 2000 بقي البلدان في حالة حرب إلى أن وقع رئيس الوزراء الأثيوبي اتفاقية سلام مع الرئيس الأريتري أسياسي أفورقي في 2018.

وبقيت الحدود الطويلة بين البلدين مغلقة لمدة 20 عاما، متسببة في فصل العائلات على الطرفين، ومنع التبادل التجاري وجميع أنواع التواصل بين الشعبين.

وقالت لجنة جائزة نوبل للسلام إنها كرمت آبي أحمد تقديرا "لمبادرته الحاسمة في إنهاء النزاع الحدودي مع الجارة أريتريا".

ما الذي قاله أحمد؟

قال في مؤتمر صحفي بجنوب أفريقيا إنه لا يعمل من أجل "جائزة نوبل" وإنما من أجل "السلام" في المنطقة.

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لا أعرف شيئا عن معايير منح جائزة نوبل

إذا كان ترامب عنده تظلم لابد أن يوجهه إلى أوسلو وليس إلى أثيوبيا.

ما الذي قاله ترامب؟

قال في تجمع شعبي إنه ساعد في إبعاد شبح الحرب عن بلاد، وتفاجأ بأنه لم ينل الإشادة التي تليق به.

"أنجزت الاتفاق، وأنقذت البلاد، ثم سمعت بعدها أن رئيس تلك الدولة حصل على جائزة نوبل للسلام لإنقاذه البلاد. فقتل في نفسي، ما الذي حدث، ألم اساهم أنا في ذلك؟، نعم، ولكن هكذا هي الدنيا".

وكتب أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس على حسابهم بموقع تويتر تعليقا على تصريحات ترامب: "ترامب لا يعرف لماذا حصل آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام. يبدو أن الأمور اختلطت عليه فهو يعتقد أن اجتماعه العام الماضي مع ممثلين لمصر وأثيوبيا والسودان بشأن النزاع على مياه النيل جدير بجائزة نوبل".

وتعتقد مصر انه إذا ملأت أثيوبيا سد النهضة العملاق في مدة 6 أعوام بدل 21 عاما سيتعرض أمنها المائي إلى الخطر.

وقد فشلت المبادرة الأمريكية لحل النزاع بشأن مياه النيل. وطلب آبي أحمد من رئيس جنوب أفريقيا التوسط بين الأطراف المتنازعة.

ولكن يتوقع أن يلتقي ممثلون عن الدول الثلاث هذا الأسبوع في الولايات المتحدة.