شكرا لقرائتكم خبر عن 28 عضوا فى المجلس الجديد للنقابة العامة للمحامين.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النقابة العامة للمحامين خلال اجتماعه المقبل، الاستعدادات لعقد الانتخابات على منصب النقيب، والأعضاء والإعلان عن ميعاد فتح باب الترشح، ويرصد ”الخليج 365” التشكيل الجديد للمجلس الذى أقره قانون المحاماة، حيث أعاد قانون المحاماة الذى أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية تشكيل مجلس نقابة المحامين، وتم تقليل عدد مجلس النقابة العامة إلى 28 عضواً بدلاً من 57 عضواً في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الآراء.

ووفقا للمادة "131" من القانون أصبح تشكيل المجلس من: يشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين وثمانية وعشرين عضوا و يراعى فى انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعه أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وأن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد وأن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء، ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة .

كما حددت المادة "152" تشكيل النقابات الفرعية حيث نصت على أن يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يُشكل من نقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاماً ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات متصلة، فضلاً عن توافر باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) من هذا القانون ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة .