محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:
بدأت محكمة جنايات مستأنف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد دوير، اليوم الثلاثاء، نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من محمد راجح، و 3 آخرين، في اتهامهم بقتل الطالب محمود البنا.
ووصل "راجح" المتهم الرئيسي وباقي المتهمين، وسط تشديدات أمنية مكثفه إلى قاعة المحكمة، وغاب عن جلسة الاستئناف الأولى والد محمود البنا، وقال محامي المجني عليه: "والده اعتذر عن الحضور لصعوبة الموقف".
وقضت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، بالسجن 15 عامًا، لراجح واثنين آخرين، فيما قضت بالسجن 5 سنوات للمتهم الرابع "إسلام.أ".
كانت هذه تفاصيل خبر بدء أولى جلسات استئناف راجح على الحكم بسجنه في اتهامه بقتل "البنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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