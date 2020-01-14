بدء أولى جلسات استئناف راجح على الحكم بسجنه في اتهامه بقتل "البنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

بدأت محكمة جنايات مستأنف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد دوير، اليوم الثلاثاء، نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من محمد راجح، و 3 آخرين، في اتهامهم بقتل الطالب محمود البنا.

ووصل "راجح" المتهم الرئيسي وباقي المتهمين، وسط تشديدات أمنية مكثفه إلى قاعة المحكمة، وغاب عن جلسة الاستئناف الأولى والد محمود البنا، وقال محامي المجني عليه: "والده اعتذر عن الحضور لصعوبة الموقف".

وقضت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، بالسجن 15 عامًا، لراجح واثنين آخرين، فيما قضت بالسجن 5 سنوات للمتهم الرابع "إسلام.أ".