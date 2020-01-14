"السلع التموينية" تعلن عن مناقصة رقم 4 لشراء زيت خام محلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم 4 لسنة 2019 - 2020 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد). وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن التوريد خلال الفترة من 25 فبراير إلى 10 مارس المقبلين، مشيرة إلى أن جلسة فض المظاريف وجلسة البت بعد غد الخميس، منوهة بأن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط المتاحة بهيئة السلع التموينية .

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