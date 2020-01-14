سعر الدولار يواصل الهبوط في بنكي الأهلي ومصر مع بداية اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

واصل سعر الدولار تراجعه مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14-1-2020، لينخفض في 7 بنوك ويستقر في 4 بنوك أخرى، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس.

وانخفض سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي ومصر قرشًا واحدًا إلى 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنكي القاهرة وكريدي أجريكول قرشًا واحدًا إلى 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بقيمة قرشين إلى 15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع.

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كما انخفض سعر العملة الأمريكية البنك التجاري الدولي إلى 15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع، مقارنة بـ 15.86 جنيه للشراء و15.96 جنيه للبيع أمس.

وتراجع سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي قرشًا واحدًا إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي والأسكندرية عند 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار نهاية التعاملات.

كما استقر السعر في بنك التعمير والإسكان عند 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة إلى 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.