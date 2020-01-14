القائد العام للجيش الإيراني: أجواء إيران أكثر أمنا من السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي إن الأجواء الإيرانية أصبحت حاليا أكثر أمنا من السابق.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"الأجواء الإيرانية باتت حاليا أكثر أمنا لجميع الرحلات الجوية"، مضيفا أنه "بالتعاون بين الحرس الثوري والقوات المسلحة سندافع حتى آخر قطرة من دمائنا عن عزة واستقلال وأمن وازدهار الشعب الإيراني العظيم".

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وحول حادث سقوط الطائرة الأوكرانية، والتي أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه ناجم عن خطأ بشري، قال موسوي :"نحن على ثقة أن الشعب الإيراني وعوائل الضحايا لن ينسوا بسبب خطأ بشري ما قدمه الحرس الثوري خلال أربعة عقود من إنجازات كبيرة في مجال حفظ الأمن" .

وقال إن إيران "أصبحت اليوم، وبفضل دماء شهدائها وخاصة محور المقاومة، أكثر قوة وأمنا واستقرارا".

واعتبر أن المشاركة الحاشدة في إيران والعراق في تشييع جنازة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني الذي اغتاله الولايات المتحدة، وما أعقبه من قصف إيراني لقاعدتين تستخدمهما قوات أمريكية في العراق "يثبت ضعف العدو".