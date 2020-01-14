لافروف: روسيا مستعدة للمساعدة في إطلاق حوار مباشر بين الولايات المتحدة وإيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كولومبو/موسكو- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء أن موسكو مستعدة للمساعدة في إطلاق حوار مباشر بين الولايات المتحدة وإيران.

ودعا، خلال زيارة لسريلانكا، الجانبين إلى ضبط النفس وحل المشكلات عن طريق الحوار.

واعتبر أن اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني "يتجاوز كل الحدود القانونية والإنسانية".