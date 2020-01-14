الرئيس الإيراني: حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة لن يتكرر

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم الثلاثاء، إن حادث الطائرة الذى أودى بحياة 176 شخصًا خطأ لا يغتفر، موضحًا أنه يعد حادثًا مأسويًا ويجب التحقيق فيه بحرص.

أضاف: "لا يمكن تحميل شخص واحد المسئولية عن حادث الطائرة"، معتبرًا أن اعتراف القوات المسلحة الإيرانية بخطئها فى حادث الطائرة خطوة أولى طيبة.

استطرد الرئيس الإيرانى أنه على الأمة الإيرانية أن توقن بأن حادث الطائرة لن يتكرر، مؤكدًا أن الحكومة مسئولة أمام إيران والدول الأخرى التى فقدت رعايا فى الحادث.

وشدد على أن كل الضالعين فى حادث الطائرة سينالون العقاب.